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12:47   23 Июля 2018
Россия

Программу отслеживания реакции властей регионов на жалобы в соцсетях оценили в ГД

Программу отслеживания реакции властей регионов на жалобы в соцсетях оценили в ГД

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова заявила, что программа по отслеживанию реакции региональных властей на жалобы россиян в соцсетях принесет пользу.

Она позволит взаимодействовать общественности с чиновниками и законодателями.

Ранее стало известно, что в стране тестируется новая система мониторинга «Инцидент менеджмент». Эта система отслеживает инфоповоды во «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассниках», а также реакцию на действия властей. 

Программу отслеживания реакции властей регионов на жалобы в соцсетях оценили в ГД

Мукабенова считает, что программа станет посредником между людьми и законодателями. Она донесет недовольства народа, предложения и замечания до властей, пишет РИА Новости.

В качестве примера приводится реакция общественности на законопроект об изучении национальных языков. В соцсетях вспыхнули недовольства, что закон якобы переводит национальные языки в необязательную программу, хотя документ этого не предполагал. Новость быстро разлеталась по СМИ, а властям было сложно донести до людей истинную позицию. В таких случаях подобная программа позволила бы решить этот вопрос.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #политика #соцсети #общество #законопроекты
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