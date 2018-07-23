Канада планирует поставить на Украину партию снайперских винтовок

Канадская компания хочет заключить с Украиной соглашение на поставку снайперских винтовок. Сейчас фирма ожидает подписания канадским правительством разрешения на их экспорт.

Об этом сообщил в интервью украинскому телеканалу UATV депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймс Безан. Депутат отметил, что между Канадой и Украиной уже есть один заключенный контракт на поставку винтовок. Он также добавил, что поставки будут носить коммерческий характер. Безан уверен, что глава МИД Канады Христя Фриланд подпишет разрешение, поскольку законодательных преград на поставки на оружия украинцам нет. О том, кто будет выступать поставщиком и покупателем вооружения не уточняется.

Также он добавил, что еще несколько канадских компаний, занимающихся военным оборудованием, рассматривают возможность выхода на украинский рынок. В 2018 году США, Литва, Великобритания и Канады поставили на Украине летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов.

Россия неоднократно выступала против поставки вооружений на Украину, поскольку это приведет к усилению конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что поставки оружия извне украинцам не способствует реализации минских соглашений.