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Лабораторный анализ подтвердил наличие сибирской язвы у скота в Туве

Лабораторный анализ подтвердил наличие сибирской язвы у скота в Туве

 Журналист НТВ написал заявление в СК РФ на блогера Данилу Поперечного

Журналист НТВ написал заявление в СК РФ на блогера Данилу Поперечного
Путин и Назарбаев обсудили подготовку к пятому Каспийскому саммиту

Путин и Назарбаев обсудили подготовку к пятому Каспийскому саммиту

 Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео
Путин и Лукашенко обсудили деятельность Евразийского экономического союза

Путин и Лукашенко обсудили деятельность Евразийского экономического союза

 В порт Одессы прибыли корабли НАТО

В порт Одессы прибыли корабли НАТО
12:23   23 Июля 2018
Весь мир

Нетаньяху встретится с Лавровым и главой Генштаба РФ

Нетаньяху встретится с Лавровым и главой Генштаба РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов прилетят в Иерусалим в понедельник, 23 июля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примет глав МИД РФ и Генштаба ВС России в своей канцелярии, подтвердила представительница израильского правительства. Канцелярия премьер-министра Израиля помогает Нетаньяху управлять повесткой дня.

В пятницу, 20 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону с израильским коллегой Авигдором Либерманом. Главы Минобороны России и Израиля обсудили взаимодействия Москвы и Иерусалима по линии оборонных ведомств.

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Автор: Анатолий Кубарев
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