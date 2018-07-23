Нетаньяху встретится с Лавровым и главой Генштаба РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов прилетят в Иерусалим в понедельник, 23 июля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примет глав МИД РФ и Генштаба ВС России в своей канцелярии, подтвердила представительница израильского правительства. Канцелярия премьер-министра Израиля помогает Нетаньяху управлять повесткой дня.

В пятницу, 20 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону с израильским коллегой Авигдором Либерманом. Главы Минобороны России и Израиля обсудили взаимодействия Москвы и Иерусалима по линии оборонных ведомств.