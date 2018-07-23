Нетаньяху встретится с Лавровым и главой Генштаба РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов прилетят в Иерусалим в понедельник, 23 июля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примет глав МИД РФ и Генштаба ВС России в своей канцелярии, подтвердила представительница израильского правительства. Канцелярия премьер-министра Израиля помогает Нетаньяху управлять повесткой дня.
В пятницу, 20 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу поговорил по телефону с израильским коллегой Авигдором Либерманом. Главы Минобороны России и Израиля обсудили взаимодействия Москвы и Иерусалима по линии оборонных ведомств.
20 июля состоялся телефонный разговор Министра обороны РФ генерала армии Сергея #Шойгу с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом https://t.co/l6jsnm9Kg2 #Израиль #Сирия #Переговоры #МеждународнаяДеятельность pic.twitter.com/bWAGSuP2t1— Минобороны России (@mod_russia) 20 июля 2018 г.