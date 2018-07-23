«Лужковский кандидат» поборется за Москву через суд

Бывший застройщик в своих силах не сомневается. Эксперт уверен, что выборы для Балакина лишь способ вернуться в большую игру.

Бывший глава разорившейся строительной кампании СУ-155, а ныне депутат Мосгордумы Михаил Балакин, подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы в середине июня. Главной целью своей программы представитель партии «Союз горожан» называл формирование комфортной городской среды.

«Я достаточно много сделал для страны. И в данной ситуации хочу сделать что-то хорошее для родного города. Я думаю, что мои знания и опыт, умение коммуницировать с людьми, управлять хозяйством – все это пригодится», - объяснял Балакин в интервью «Ведомостям».

Балакин предоставил Мосгоризберкому 112 подписей муниципальных депутатов при необходимом минимуме в 110 голосов, но двумя неделями ранее трое мундепов передумали поддерживать бизнесмена. Отозвали свои подписи и попросили считать их недействительными с формулировкой «по семейным обстоятельствам». Таким образом, для регистрации Балакину не хватило одного голоса.

Экс-застройщик, называвший себя единственным серьезным конкурентом действующему мэру Сергею Собянину, решил идти до конца и оспорить решение комиссии в суде. В понедельник, 23 июля, суд встал на сторону Балакина, обязав избирком зарегистрировать кандидата в течение пяти дней.

У бывшей компании Балакина репутация неоднозначная. Рассвет «СУ-155» пришелся на середину 2000-х. В 2004 году она построила 1,2 миллиона квадратных метров жилья – четверть от общего показателя по Москве, активно восстанавливала православные храмы. Сам Балакин удостоился нескольких государственных наград и наград от Русской Православной Церкви.

В 2016 году суд признал «СУ-155» банкротом. В итоге около пятидесяти тысяч дольщиков в 14 регионах страны могли остаться без квартир. Достраивать жилье пришлось дочерней структуре госкомпании «Дом.РФ» - банку «Российский капитал».

Серьезных амбиций за возвращением Балакина в большую политику эксперты не видели. Партия «Союз горожан» - очередное детище политтехнолога Андрея Богданова, известного специалиста по созданию спойлерских политпроектов. По данным источников РБК, экс-главе «СУ-155» отвели роль человека Юрия Лужкова. Якобы Балакин представит на выборах интересы бывшего мэра Москвы. Сам бизнесмен признался, что ведет канал в мессенджере Telegram «Лужковский кандидат».

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов находит стратегию бывшего застройщика оправданной. При одном «но».

«Примазаться к лужковскому электорату – ход правильный. Если он сможет его донести до избирателей, которые помнят Лужкова», - рассуждает эксперт в комментарии «ПС».

И не спешит соглашаться с мнением коллег, которые называют Балакина кандидатом-спойлером.

«Потому что непонятно, у кого он оттягивает голоса. – объясняет Смирнов. - Когда делается заявление, что я – московский кандидат, это аккумулирует голоса, но не такие уж большие. Скорее такое позиционирование отнимает голоса у пожилого электората Собянина. Но поскольку это заявляется в социальных сетях, то об этом избиратель, пожалуй, не узнает».

А вот самоуверенное заявление Балакина о готовности всерьез потягаться с действующим градоначальником у собеседника агентства вызывает скепсис:

«Это человек, который имеет немного средств, чтобы зарегистрироваться, против которого не выступает мэрия. Он выполняет роль технического кандидата. Выборы, как правило нужны, чтобы привлечь внимание к своей фамилии и сделать капитализацию. А с другой стороны тот, кто не ходил в мэры Москвы или в президенты России, в принципе, политиком то и не считается».

Выборы мэра Москвы состояться в единый день голосования 9 сентября. Мосгоризберком уже зарегистрировал самовыдвиженцем Сергея Собянина, депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, мундепа от Таганского района Илью Свиридова, который представляет «Справедливую Россию» и бизнесмена Вадима Кумина от КПРФ.