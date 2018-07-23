Суд обязал зарегистрировать экс-главу СУ-155 кандидатом в мэры столицы
Отказ Мосгоризбиркома регистрировать бывшего руководителя строительной компании СУ-155 Михаила Балакина в качестве кандидата на должность мэра столицы незаконен. Такое решение приняли в Мосгорсуде.
Суд обяжет комиссию исправить это и зарегистрировать Балакина в течение пяти рабочих дней. Его кандидатуру выдвинуло региональное отделение партии «Союз горожан».
Кроме того, в суде напомнили, что решение может быть обжаловано в Верховном суде в течение пяти дней.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. На данный момент в качестве кандидатов зарегистрировались четыре человека, среди которых действующий мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, депутат Госдумы Михаил Дегтярев и бывший депутат Вадим Кумин.