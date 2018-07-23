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12:23   23 Июля 2018
Россия

Суд обязал зарегистрировать экс-главу СУ-155 кандидатом в мэры столицы

Суд обязал зарегистрировать экс-главу СУ-155 кандидатом в мэры столицы

Отказ Мосгоризбиркома регистрировать бывшего руководителя строительной компании СУ-155 Михаила Балакина в качестве кандидата на должность мэра столицы незаконен. Такое решение приняли в Мосгорсуде.

Суд обяжет комиссию исправить это и зарегистрировать Балакина в течение пяти рабочих дней. Его кандидатуру выдвинуло региональное отделение партии «Союз горожан». 

Кроме того, в суде напомнили, что решение может быть обжаловано в Верховном суде в течение пяти дней.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. На данный момент в качестве кандидатов зарегистрировались четыре человека, среди которых действующий мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов,  депутат Госдумы Михаил Дегтярев и бывший депутат Вадим Кумин.

 

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Автор: Виктория Разумовская
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