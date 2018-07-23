Япония опротестовала изъятие телефонов у прибывшей на Курилы делегации

Правительство Японии выразило протест в связи с конфискацией у членов японской делегации на Курилах спутниковых телефонов. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Исходя из нашей юридической позиции, это неприемлемо», — сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, что протест уже передан 22 июля МИД РФ через посольство Японии в Москве, и представительству МИД РФ в Южно-Сахалинске через генеральное консульство Японии в этом городе. Суга подтвердил, что подобные случаи с конфискацией электронного оборудования уже происходили.

Второй чартерный рейс на южную часть Курильских островов организовали для бывших японских жителей. Делегация состояла из 70 человек, значительная часть из которых (39 человек) проживала на островах до 1945 года и приехала навестить могилы родственников. Из-за этого инцидента был нарушен график посещения японского кладбища.

Первый подобный чартерный рейс прибыл на южную часть Курильских островов в сентябре 2017 года. Это произошло благодаря договоренности России и Японии, заключенной 27 апреля прошлого года в Москве. В мае этого года лидеры двух стран подтвердили соглашение об организации нового рейса.