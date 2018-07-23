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12:06   23 Июля 2018
Россия

Мексиканский вратарь предрек РФ еще один чемпионат мира по футболу

Мексиканский вратарь предрек РФ еще один чемпионат мира по футболу

Хорхе Кампос в составе сборной Мексики дважды становился победителем Кубка конфедераций, два раза выигрывал Кубок КОНКАКАФ и забирал бронзу Кубка Южной Америки.

Одного из самых выдающихся футболистов Мексики впечатлила организация чемпионата мира по футболу 2018 года и гостеприимство россиян. По его словам, все прошло на высшем уровне, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах.

«РФ показала себя футбольной страной», — отметил Кампос.  

Бывший голкипер сборной Мексики добавил, что в ближайшее 20 лет Россия, имея такую инфраструктуру, может организовать еще один ЧМ по футболу, передает газета «Известия».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #футбол #мексика #общество #чм #кампос
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