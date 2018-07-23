Мексиканский вратарь предрек РФ еще один чемпионат мира по футболу
Хорхе Кампос в составе сборной Мексики дважды становился победителем Кубка конфедераций, два раза выигрывал Кубок КОНКАКАФ и забирал бронзу Кубка Южной Америки.
Одного из самых выдающихся футболистов Мексики впечатлила организация чемпионата мира по футболу 2018 года и гостеприимство россиян. По его словам, все прошло на высшем уровне, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах.
«РФ показала себя футбольной страной», — отметил Кампос.
Бывший голкипер сборной Мексики добавил, что в ближайшее 20 лет Россия, имея такую инфраструктуру, может организовать еще один ЧМ по футболу, передает газета «Известия».
За 5 матчей на Чемпионате мира 2018 в составе сборной России забивали 5 игроков. Все авторы голов России на ЧМ — в одной картинке. А чей гол вам понравился больше? pic.twitter.com/ioyLvLDCSD— Сборная России (@TeamRussia) 17 июля 2018 г.