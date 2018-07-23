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11:52   23 Июля 2018
Россия

По делу об избиении заключенного задержаны шесть сотрудников ярославской колонии

По делу об избиении заключенного задержаны шесть сотрудников ярославской колонии

Следственные органы СУ СК РФ по Ярославской области задержали шесть сотрудников местной исправительной колонии № 1. Информацию передает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Пресс-служба ведомства сообщила, что следствие установило личности всех сотрудников исправительной колонии, принявших участие в избиении заключенного. На данный момент задержаны шесть человек. Выполняются мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых. На территории исправительной колонии и УФСИН России по Ярославской области уже провели обыски и изъятие документации.

Поводом для задержания стало появление в СМИ 10-минутной видеозаписи с избиением и пытками одного из заключённых. На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН оскорбляют мужчину, избивают дубинками, а также льют ему на голову воду из ведра. По версии юристов фонда, это заключенный Евгений Макаров.

Число фигурантов возможно увеличится. Ранее в СМИ сообщалось, что семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы на время проверки их причастности к издевательствам над заключенным.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #происшествия #уфсин
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