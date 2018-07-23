По делу об избиении заключенного задержаны шесть сотрудников ярославской колонии

Следственные органы СУ СК РФ по Ярославской области задержали шесть сотрудников местной исправительной колонии № 1. Информацию передает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Пресс-служба ведомства сообщила, что следствие установило личности всех сотрудников исправительной колонии, принявших участие в избиении заключенного. На данный момент задержаны шесть человек. Выполняются мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых. На территории исправительной колонии и УФСИН России по Ярославской области уже провели обыски и изъятие документации.

Поводом для задержания стало появление в СМИ 10-минутной видеозаписи с избиением и пытками одного из заключённых. На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН оскорбляют мужчину, избивают дубинками, а также льют ему на голову воду из ведра. По версии юристов фонда, это заключенный Евгений Макаров.

Число фигурантов возможно увеличится. Ранее в СМИ сообщалось, что семнадцать сотрудников колонии отстранили от работы на время проверки их причастности к издевательствам над заключенным.