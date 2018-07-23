Каникулы в Европе и не только. Как Навальный отдыхает от борьбы с коррупцией

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, блогер Алексей Навальный в течение всего лета катается по странам Европы. Недавно он вместе с семьей отравился в Соединенные Штаты.

Сразу после окончания политического сезона Навальный стал все чаще отсутствовать в России. В течение последних месяцев блогер посетил несколько европейских столиц, заявляя о необходимости отдыха. Позже он перестал как-то пояснять отсутствие в России, перейдя в инкогнито-режим.

Пока что Навальный и его семья находится в США. Об этом свидетельствуют кадры прибытия блогера в Нью-Йорк, которые имеются в распоряжении портала Life.

Начались разъезды Навального в Европе сразу после завершения президентских выборов. Причем отбыл блогер в самый разгар трагедии в Кемерове, где в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Популярным стало видео вылета Навального во Франкфурт-на-Майне 30 апреля.

Спустя месяц глава ФБК с семьей отдохнул в Риме. Отъезд блогера из РФ связан с весьма странной конспирацией, поскольку Навальный не стал отвечать на вопросы журналистов о целях поездки в Италию.

Еще менее заметно прошел отпуск блогера в Египте. Но причина ясна: послевыборная горячка спала, финансовый ресурс сторонников освоен. Нужно собирать плоды «политического труда». Другие сотрудники ФБК тоже решили отдохнуть.

С середины июня блогер почти всегда находится в Европе. В первые месяцы лета Навальный отдыхал на рижских пляжах. В Латвии он вместе с семьей отправился в Юрмалу, где жил в фешенебельном районе Bulduri. Местечко находится почти у береговой линии — до пляжа несколько минут пешком. Чуть дальше — густой лес, где можно отдохнуть от городского шума.

Других развлечений в этом районе тоже хватает — множество кафе, баров и ресторанов. Ценник здесь довольно высок, да и еда на любой вкус. Сутки в номере отеля стоят от 10 тысяч рублей. Кстати, здесь есть дом у известной певицы Лаймы Вайкуле.

В конце того же месяца, анонсировав несколько митингов против пенсионной реформы, Навальный улетел отдыхать в Будапешт. Примечательно, что в Латвии блогер постил хоть какие-то фотографии в соцсети. В Венгрии же его тактика ведения страничек резко поменялась.

Соратники Навального отреагировали на фотокарточки весьма негативно. После этого блогер старается не заявлять о заграничных поездках. Не стоит раздражать соратников, спонсирующих поездки главы ФБК.

Траектория перемещений Навального в Венгрии неизвестна. Но на церемонию прощания с Петром Офицеровым блогер прибыл из Берлина. Показав скорбь по товарищу, основатель ФБК 17 июля улетел в Варшаву, где пересел на рейс до Нью-Йорка. А там его уже ждали родственники.

Жена и дети блогера прибыли в Нью-Йорк еще 15 июля. Прилетев в город, Юлия Навальная в первую очередь приобрела сим-карту местных операторов, а после покинула терминал аэропорта. Издание засняло на видео и прилет Навального в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Поездки в США для семьи блогера уже традиция. В 2017 году сын и дочь Навальных обучались в дорогостоящем частном языковом лагере. Цели нынешнего визита главы ФБК неизвестны. Вполне возможно, что это отдых, а может быть и образование детей в школах и лагерях Соединенных Штатов.

Если речь идет о последнем случае, то стоимость обучения в американских учреждениях может оставить от двух до 10 тысяч долларов за семестр. В сумму не входят билеты за перелет, проживание остальных членов семьи и другие расходы. Но денег, которые Навальный собрал с сочувствующих, хватит на отдых в дорогом районе.

Путешествуя, блогер не забывает об активности в соцсетях. Он все также пытается обличать власть, критиковать пенсионную реформу и обсуждать другие актуальные вопросы. Примечательно, что критика со стороны Навального доносится, пока он сам, возможно, гуляет по пляжам Юрмалы и вкусно ест.

За 17 июля обычной активный в соцсетях блогер публикует только один пост в твиттере. Навальный репостит запись Отдела расследований ФБК по поводу «шпионки Бутиной». На первый взгляд странно, но перелеты через Атлантику занимают много времени, да и связь в это время частенько отсутствует.

Перелет закончился, Навальный прибыл в США. Там блогер ведет активную интернет-деятельность. Уже 18 июля он пишет о российской власти, которая «боится» его партии и не желает зарегистрировать ее в Минюсте. Видимо, Навальный не знал, что в уставе фракции нашли кучу элементарных ошибок и юридических ляпов.

В эфир 19 июля блогер не вышел. Объявлений по этому поводу не последовало, хотя для Навального это не характерно. Ранее же глава ФБК старался подготовить сторонников к предстоящим трансляциям. Программа попросту не вышла, ведь блогер отдыхает в США.

Зрители вместо Алексея увидели его брата Олега. Последний недавно вышел из тюрьмы по так называемому «делу Ив Роше». Олег в программе благодарит всех сочувствующих, пока он находился в заключении и принимается рассуждать на тему «политзаключенных». О местонахождении Алексея Навального в ролике ничего не говорится.

Карта поездок блогера только подтверждает его планы заняться не политической работой, а исследованием сферы туризма других государств. Исследованием зарубежья за счет денег сторонников.