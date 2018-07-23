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11:47   23 Июля 2018
Весь мир

Париж защитит туристов от карманников

Париж защитит туристов от карманников

В 2017 году столицу Франции посетили 18 миллионов туристов, однако в этом году Париж испытывает огромный приток гостей, которого не было за последние пять лет.

По мнению французских полицейских, наплыв туристов сохранится до конца сентября, поэтому Париж активизирует план по обеспечению безопасности иностранцев. У столицы Франции есть семь наиболее популярных туристических зон, туда направят дополнительные пять тысяч полицейских. 

Париж защитит туристов от карманников

Под особой охраной — Лувр, Монмарт, Елисейские поля, район вокруг Трокадеро, Эйфелева башня, Опера, Шатле и Латинский квартал. В каждую из этих локаций ежедневно направляют не менее 15 патрулей. Полицейские защитят туристов от карманников, мошенников и уличных грабителей.

По информации АТОР, 90 процентов краж у туристов — воровство сумок. Французские полицейские призывают иностранных гостей следить за вещами, держать деньги и кошельки в передних карманах брюк, не разговаривать с людьми у банкоматов.

«Вы даже не заметите, как окажетесь и без денег и без кредитки», — отметил начальник полиции Парижа Мишель Делпух.

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Автор: Анатолий Кубарев
#франция #туризм #париж #общество #весь мир
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