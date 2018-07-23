Южнокорейский суд пересмотрит дело пропавшего в 1987 году Boeing

Родные и близкие пассажиров, которые летели в 1987 году на борту пропавшего южнокорейского Boeing , потребовали у суда пересмотреть дело и выяснить всю правду о случившемся. 30 лет назад власти Южной Кореи обвинили КНДР в причастности к инциденту.

Boeing-707, принадлежащий авиакомпании KAL, бесследно исчез над Андаманским морем 29 ноября 1987 года. На борту находились 115 пассажиров и членов экипажа. Вскоре южнокорейский военный диктатор Чон Ду Хван объявил, что самолет был уничтожен агентами КНДР. В суде допрашивали сошедшую с того рейса в Абу-Даби «террористку» Ким Хен Хи. Ее приговорили к смертной казни, однако затем помиловали.

Агентство Ренхап пишет, ссылаясь на родственников пассажиров, что нет никаких доказательств, что женщина была террористкой, а самолет был взорван. Вполне возможно, что она была агентом сеульских спецслужб при правительстве Чон Ду Хвана.

КНДР еще тогда отрицала причастность к произошедшему, однако правительству страны никто не поверил.