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11:34   23 Июля 2018
Весь мир

Министр иностранных дел Великобритании посетит Китай 30 июля

Министр иностранных дел Великобритании посетит Китай 30 июля

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант посетит с визитом Китай 30 июля. Об этом в понедельник на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Дипломат заявил, что Джереми Хант выступит в Китае в качестве сопредседателя 9-го стратегического диалога Китая и Великобритании. В рамках визита Хант встреится с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и членом Политбюро ЦК КПК, секретарем руководящей группы ЦК КПК по международным вопросам Ян Цзечи.

Гэн Шуан также добавил, что двусторонние отношения развиваются поступательно. Тот факт, что Хант посетит Китай вскоре после назначения на пост главы внешнеполитического ведомства, демонстрирует важность отношений Лондона с Пекином. Представитель ведомства выразил надежду, что то визит Джереми Ханта благоприятно повлияет на развитие взаимного политического доверия.

 

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Автор: Олег Королев
#великобритания #политика #китай #весь мир
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