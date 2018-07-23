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11:34   23 Июля 2018
Россия

СК РФ завел уголовное дело против прокуроров и судей Литвы по событиям 1991 года

СК РФ завел уголовное дело против прокуроров и судей Литвы по событиям 1991 года

На сайте Следственного комитета (СК) России отмечается, что литовские следователи и судьи незаконно преследуют нескольких россиян.

По информации СК, с 2006 года сотрудники генпрокуратуры и судов Литвы разыскивают 60 бывших военнослужащих Советского Союза. Их обвиняют в преступлениях во время массовых беспорядков в Вильнюсе в 1991 году. Двух разыскиваемых задержали: Михаила Головатова в 2011 году, в 2014-м — Юрия Меля.

Первого обвиняемого задержали по запросу в Австрии, но позже отпустили. Мель до сих пор под стражей.

СК России считает, что действия литовской стороны носят незаконный характер. Произошедшее в 1991 году произошло в Литве, которая тогда входила в состав СССР. Военнослужащие руководствовались законодательством Советского Союза. Объективных доказательств Вильнюс не предоставил.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #ск рф #политика #литва #события 1991 года в вильнюсе
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