Рогозин встретится с руководством ЦНИИмаш

Во вторник, 24 июля, гендиректор Роскосмоса Рогозин не примет кадровых решений, передает пресс-служба госкорпорации.

Дмитрий Олегович встретится с руководством Центрального научно-исследовательского института машиностроения (головной научный институт Роскосмоса), где недавно обыскали и арестовали одного из сотрудников по подозрению в госизмене.

По информации Роскосмоса, Рогозин находится в Сочи в образовательном центре «Сириус». Во вторник генеральный директор госкорпорации прилетит в Москву и встретится с руководством ЦНИИмаш.