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 Журналист НТВ написал заявление в СК РФ на блогера Данилу Поперечного

Журналист НТВ написал заявление в СК РФ на блогера Данилу Поперечного
Путин и Назарбаев обсудили подготовку к пятому Каспийскому саммиту

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11:26   23 Июля 2018
Россия

Рогозин встретится с руководством ЦНИИмаш

Рогозин встретится с руководством ЦНИИмаш

Во вторник, 24 июля, гендиректор Роскосмоса Рогозин не примет кадровых решений, передает пресс-служба госкорпорации.

Дмитрий Олегович встретится с руководством Центрального научно-исследовательского института машиностроения (головной научный институт Роскосмоса), где недавно обыскали и арестовали одного из сотрудников по подозрению в госизмене.

По информации Роскосмоса, Рогозин находится в Сочи в образовательном центре «Сириус». Во вторник генеральный директор госкорпорации прилетит в Москву и встретится с руководством ЦНИИмаш. 

«Именно во вторник не будет принято никаких решений, такие вещи в пять минут не делаются», — уточнили в Роскосмосе. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #рогозин #цниимаш
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