Жилой дом на западе Москвы передали под заселение в рамках реновации

На западе столицы готов еще один дом, построенный по программе реновации. Его уже передали под заселение.

Дом расположен на проспекте Вернадского. Там поселятся жильцы двух домов, находящихся на улице Удальцова, из 160 квартир. В Центре информирования по переселению уже началась выдача смотровых ордеров.

В департаменте градостроительной политики рассказали, что новый дом четырехсекционный. В нем переменная этажность. Отделка квартир выполнена в соответствии со всеми необходимыми требованиями. Дополнительные условия предусмотрены для маломобильных групп граждан. Полностью благоустроена дворовая территория.

Это уже 12 дом, построенный по программе реновации. С начала года новые квартиры в них получили жильцы 15 домов.