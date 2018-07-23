Минтруд: Россияне отдохнут 10 дней на новогодние праздники

Об этом стало известно из проекта министерства «по переносу выходных дней в 2019 году».

На новогодние праздники граждане России отдохнут 10 дней — с 30 декабря по 8 января. На майские россияне не будут работать пять и четыре дня.

Минтруд перенес выходные 5 и 6 января на 2 и 3 мая. Министерство также предлагает выходной с субботы, 23 февраля, перенести на пятницу, 10 мая. Получается, что россияне отдохнут 23 и 24 февраля, с 8 по 10 марта, 1–5 мая и с 9 по 12 мая. Выходные будут 12 июня и со 2 по 4 ноября.

Авторы документа пояснили, что расписание праздников составлялось с учетом пожеланий граждан РФ.