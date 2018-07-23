Мы в соц.сетях:
Лабораторный анализ подтвердил наличие сибирской язвы у скота в Туве

Лабораторный анализ подтвердил наличие сибирской язвы у скота в Туве

 Журналист НТВ написал заявление в СК РФ на блогера Данилу Поперечного

Журналист НТВ написал заявление в СК РФ на блогера Данилу Поперечного
Путин и Назарбаев обсудили подготовку к пятому Каспийскому саммиту

Путин и Назарбаев обсудили подготовку к пятому Каспийскому саммиту

 Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео
Путин и Лукашенко обсудили деятельность Евразийского экономического союза

Путин и Лукашенко обсудили деятельность Евразийского экономического союза

 В порт Одессы прибыли корабли НАТО

В порт Одессы прибыли корабли НАТО
Лабораторный анализ подтвердил наличие сибирской язвы у скота в Туве

Лабораторный анализ подтвердил наличие сибирской язвы у скота в Туве

 Журналист НТВ написал заявление в СК РФ на блогера Данилу Поперечного

Журналист НТВ написал заявление в СК РФ на блогера Данилу Поперечного
Путин и Назарбаев обсудили подготовку к пятому Каспийскому саммиту

Путин и Назарбаев обсудили подготовку к пятому Каспийскому саммиту

 Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео
Путин и Лукашенко обсудили деятельность Евразийского экономического союза

Путин и Лукашенко обсудили деятельность Евразийского экономического союза

 В порт Одессы прибыли корабли НАТО

В порт Одессы прибыли корабли НАТО
11:19   23 Июля 2018
Россия

Региональные власти начнут отслеживать недовольство пользователей в соцсетях

Региональные власти начнут отслеживать недовольство пользователей в соцсетях

Кремль запустит программы отслеживания реакции региональных властей недовольство российских пользователей в социальных сетях. Об этом рассказал РБК со ссылкой на свой источник.

К 2019 году систему, разработанную «Медиалогией», распространят по всей стране. Новая система мониторинга называется «Инцидент менеджмент». Она позволяет мониторить информационные поводы в пяти социальных сетях, а также смотреть реакцию интернет-пользователей на действия властей. Систему уже начали тестировать в двух регионах.

Региональный чиновник, присутствовавший на презентации программы в одном из регионов, пояснил, что система является браузерной, все находится на серверах, и на рабочий компьютер ничего не устанавливать не нужно. В «Медиалогии» подтвердили разработку системы и внедрение ее в ряд российских регионов. «Инцидент» занимается мониторингом пяти социальных сетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Наблюдение осуществляется по ключевым словам. Затем региональный администратор решает, какие вопросы пользователей нуждаются в ответе властей. Далее их сортируют по профилям в зависимости от масштаба проблемы — к министерствам или муниципалитетам. Те обязуются ответить на сообщение в соцсети. Ответ автоматически приходит региональному администратору в рамках «Инцидента». По всем «инцидентам» ведется статистика, за которой смогут следить сотрудники администраций, передает источник.

Региональные власти начнут отслеживать недовольство пользователей в соцсетях  Каждый «инцидент» обрабатывается местными властями в течение суток с момента его регистрации в системе. По словам источника со стороны администрации президента, направление развивает управление по общественным проектам, которое курирует первый заместитель руководителя администрации Кремля Сергей Кириенко.  

Госкомпании уже использовали «Инцидент» ранее. Так, в прошлом декабре «Ростелеком» заключил годовой контракт с «Медиалогией» по этой программе за 8,5 млн руб. Также PR-директор «Медиалогии» уточнила, что Кремль не является клиентом компании. Регионы заказывают систему мониторинга напрямую через производителя.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #соцсети #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...