Региональные власти начнут отслеживать недовольство пользователей в соцсетях

Кремль запустит программы отслеживания реакции региональных властей недовольство российских пользователей в социальных сетях. Об этом рассказал РБК со ссылкой на свой источник.

К 2019 году систему, разработанную «Медиалогией», распространят по всей стране. Новая система мониторинга называется «Инцидент менеджмент». Она позволяет мониторить информационные поводы в пяти социальных сетях, а также смотреть реакцию интернет-пользователей на действия властей. Систему уже начали тестировать в двух регионах.

Региональный чиновник, присутствовавший на презентации программы в одном из регионов, пояснил, что система является браузерной, все находится на серверах, и на рабочий компьютер ничего не устанавливать не нужно. В «Медиалогии» подтвердили разработку системы и внедрение ее в ряд российских регионов. «Инцидент» занимается мониторингом пяти социальных сетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Наблюдение осуществляется по ключевым словам. Затем региональный администратор решает, какие вопросы пользователей нуждаются в ответе властей. Далее их сортируют по профилям в зависимости от масштаба проблемы — к министерствам или муниципалитетам. Те обязуются ответить на сообщение в соцсети. Ответ автоматически приходит региональному администратору в рамках «Инцидента». По всем «инцидентам» ведется статистика, за которой смогут следить сотрудники администраций, передает источник.

Каждый «инцидент» обрабатывается местными властями в течение суток с момента его регистрации в системе. По словам источника со стороны администрации президента, направление развивает управление по общественным проектам, которое курирует первый заместитель руководителя администрации Кремля Сергей Кириенко.

Госкомпании уже использовали «Инцидент» ранее. Так, в прошлом декабре «Ростелеком» заключил годовой контракт с «Медиалогией» по этой программе за 8,5 млн руб. Также PR-директор «Медиалогии» уточнила, что Кремль не является клиентом компании. Регионы заказывают систему мониторинга напрямую через производителя.