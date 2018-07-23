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Крупная группа «Белых касок» не добралась до границы Сирии

Крупная группа «Белых касок» не добралась до границы Сирии

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10:50   23 Июля 2018
Весь мир

Крупная группа «Белых касок» не добралась до границы Сирии

Крупная группа «Белых касок» не добралась до границы Сирии

Израиль выводил крупную группу сотрудников организации «Белые каски», позиционирующую себя как благотворительную, и их родственников из юго-западной части Сирии.

До границы им добраться не удалось из-за «нестабильной обстановки в регионе». Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на источник в канадском правительстве.

Как пишет издание, в Иорданию удалось эвакуировать только 422 человека. Ранее планировалось вывести 800 членов «Белых касок». В итоге на территории Сирии осталось больше половины сотрудников этой организации.

Дамаск часто обвинял «Белые каски» в пособничестве террористам. Организация известна фейковыми видео о «химических атаках».

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху сообщал, что о выводе «добровольцев» лично просили американский лидер Дональд Трамп, канадский глава Джастин Трюдо и «еще ряд политиков».

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Автор: Павел Никифоров
#сша #политика #трамп #израиль #весь мир #белые каски
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