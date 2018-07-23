Крупная группа «Белых касок» не добралась до границы Сирии

Израиль выводил крупную группу сотрудников организации «Белые каски», позиционирующую себя как благотворительную, и их родственников из юго-западной части Сирии.

До границы им добраться не удалось из-за «нестабильной обстановки в регионе». Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на источник в канадском правительстве.

Как пишет издание, в Иорданию удалось эвакуировать только 422 человека. Ранее планировалось вывести 800 членов «Белых касок». В итоге на территории Сирии осталось больше половины сотрудников этой организации.

Дамаск часто обвинял «Белые каски» в пособничестве террористам. Организация известна фейковыми видео о «химических атаках».

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху сообщал, что о выводе «добровольцев» лично просили американский лидер Дональд Трамп, канадский глава Джастин Трюдо и «еще ряд политиков».