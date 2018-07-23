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 СМИ: Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО

СМИ: Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

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11:01   23 Июля 2018
Россия

СМИ: Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО

СМИ: Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО

Обвинение в передаче секретной информации о технологиях разработки гиперзвуковых летательных аппаратов одной из стран НАТО предъявили 74-летнему сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктору Кудрявцеву.

Об пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники.

Источник отметил, что всю информацию по делу внимательно изучили спецслужбы альянса. Кудрявцева задержали и отвезли в СИЗО «Лефортово». Обвиняемый свою вину не признает.

Ранее стало известно, что в ЦНИИмаш прошли обыски в рамках дела о госизмене. Сотрудники ФСБ начали обыск с кабинета главы исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Он уволился на следующий день.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #роскосмос #госизмена #цниимаш
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