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10:41   23 Июля 2018
Россия

ВЭБ заинтересовался финансированием ледоколов и танкеров

ВЭБ заинтересовался финансированием ледоколов и танкеров

Внешэкономбанк интересуется финансированием строительства танкеров и ледоколов для северных перевозок. Информацию передает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда ВЭБ Николая Цехомского.

Российский президент в майском указе выделил в отдельное направление пространственное развитие России. Прежде всего, это должно произойти за счет магистральной инфраструктуры. Речь идет о международных транспортных коридорах, о портах, железных дорогах и электроэнергетике.

Цехомский рассказал, что ВЭБ совместно с Минэкономразвития и Минтрансом разрабатывают проекты по комплексному плану совершенствования магистральной инфраструктуры. В интересах ВЭБ — поддержка проектов, реализуемых с привлечением внебюджетных источников, в том числе на  поздних инвестиционных стадиях. Участие Внешэкономбанка зависит от стадии и уровня проработки проекта. Госкорпорация сможет быть либо организатором, либо соорганизатором совместных сделок, или предложить услуги по лизингу.

Топ-менеджер также отметил, что в области развития Северного морского пути госкорпорация заинтересована в судостроении с возможным использованием инструментов лизинга. В интересах ВЭБ финансирование строительства флота для северных перевозок: это могут быть и танкеры, и ледоколы. Цехомский подчеркнул, что развитие Северного морского пути необходимо для успешной реализации проекта «Ямал СПГ», в котором участвует корпорация.

Также он добавил, что во внимании ВЭБ также находятся такие инфраструктурные проекты, как Северный широтный ход, а также проекты, связанные с реализацией инициативы «Один пояс – один путь», и автодорога Китай — Западная Европа. Применение механизма государственно-частного партнерства необходимо для разработки сопутствующих объектов вокруг указанных инфраструктурных планов.

 

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Автор: Олег Королев
#россия #экономика #вэб #северный флот
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