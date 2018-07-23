Дмитрий Черышев: Предложений перейти в «Барселону» сын не получал

Дмитрий Черышев, главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород», прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к сыну Денису.

Ранее испанское издание Don Balon сообщало, что главный тренер футбольного клуба Эрнесто Вальверде заявил о заинтересованности в переходе Дениса Черышева в «Барселону». Сейчас футболист играет за «Вильярреал».

В беседе с ФАН Черышев-старший пояснил, что официальных предложений о переходе не поступало. Об интересе тренера отец узнал из сообщений СМИ.

Переход Дениса Черышева в другой футбольный клуб вряд ли станет проблемой для трансфера, считает отец футболиста. Все зависит от заинтересованности сторон. При соответствующем предложении, которое устроит обе стороны, переход может состояться.

Денис Черышев играл в составе российской сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года. За пять матчей футболист забил четыре мяча. Его назвали одним из лучших бомбардиров соревнований.