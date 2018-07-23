Анархисты облили красной краской здание МИД Греции

В воскресенье вечером фасад здания МИД Греции неизвестные облили красной краской, разбив несколько стекол. Вероятно, к беспорядкам причастны анархисты из «Рубикона». Полиции удалось задержать одного подозреваемого.

Около десяти человек в мотоциклетных шлемах подбежали к зданию министерства, которое находится в центре Афин вблизи парламента, и забросали его бутылками с красной краской. Кроме того, анархисты разбросали листовки, в которых говорится о поддержке палестинцев.

По информации телеканала Sky, полицейский, который патрулировал этот район, остановил для проверки документов человека, оказавшегося неподалеку. В рюкзаке у него оказалась видеокамера. Устанавливается его причастность к произошедшему.

На одном из анархистских сайтов позже появилось заявление, в котором говорится, что нападение на здание МИД совершено в качестве солидарности с палестинцами, которые ведут борьбу против Израиля.

Внешнеполитическое ведомство страны осудило нападение, заявив, что целью нападавших «является удар по независимой внешней политике страны».