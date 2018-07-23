Трамп призвал Роухани не угрожать США
Таким образом американский лидер Дональд Трамп отреагировал на совет президента Ирана Хасана Роухани «не играть с огнем» в отношении Тегерана.
Глава Белого дома в твиттере посоветовал иранскому коллеге больше никогда не угрожать Соединенным Штатам. В противном случае арабская страна «испытает последствия», которых никто «не испытывал раньше». Трамп призвал Иран быть осторожнее.
Ранее Хасан Роухани предостерег американского лидера от необдуманных действий. В Тегеране считают, что мирные отношения с Ираном — гарантия безопасности во всем мире, а война грозит последствиями.
«Не играйте с хвостом льва», — отметил Роухани.
To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018