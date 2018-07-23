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 СМИ: Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО

СМИ: Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

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10:05   23 Июля 2018
Весь мир

Трамп призвал Роухани не угрожать США

Трамп призвал Роухани не угрожать США

Таким образом американский лидер Дональд Трамп отреагировал на совет президента Ирана Хасана Роухани «не играть с огнем» в отношении Тегерана.

Глава Белого дома в твиттере посоветовал иранскому коллеге больше никогда не угрожать Соединенным Штатам. В противном случае арабская страна «испытает последствия», которых никто «не испытывал раньше». Трамп призвал Иран быть осторожнее.

Ранее Хасан Роухани предостерег американского лидера от необдуманных действий. В Тегеране считают, что мирные отношения с Ираном — гарантия безопасности во всем мире, а война грозит последствиями.

«Не играйте с хвостом льва», — отметил Роухани.

 

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Автор: Павел Никифоров
#сша #иран #политика #трамп #весь мир #роухани
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