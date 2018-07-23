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10:10   23 Июля 2018
Россия

ФСБ ликвидировала канал поставок оружия из ЕС

ФСБ ликвидировала канал поставок оружия из ЕС

ЦОС ФСБ доложило об общей с МВД и Росгвардией операции по ликвидации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза на территорию России.

В сообщении передается, что ФСБ РФ совместно с органами МВД РФ Росгвардии блокирована деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, которые причастные к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Россию. В ходе спецоперации у задержанных изъяли 380 единиц огнестрельного оружия. Сотрудники ФСБ обнаружили 25 пулемётов, 30 автоматов, 94 карабина, 70 пистолетов-пулемётов, а также револьверы, винтовки, минометы и противотанковые оружия. 

В ЦОС ФСБ также уточнили о прекращении деятельности двух мастерских, где совершенствовали оружие и изготовляли боеприпасы.

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Автор: Олег Королев
#россия #фсб #происшествия #оружие
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