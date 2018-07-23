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 СМИ: Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО

СМИ: Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО
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9:57   23 Июля 2018
Весь мир

Жара в Японии побила рекорд за всю историю наблюдений

Жара в Японии побила рекорд за всю историю наблюдений

Национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что температура воздуха в стране побила рекорд за всю историю наблюдений. В префектуре Токио она превысила 40 градусов.

Метеорологи зафиксировали рекорд в городе Оме. Там столбик термометра поднялся до отметки 40,8 градуса. В городе Кумагая в соседней с Токио префектуре Сайтама отметили абсолютный рекорд — 41,1 градуса. В метеорологическом управлении указали, что в 148 из 927 точек наблюдения по всей стране была зафиксирована дневная температура выше 35 градусов.

Из-за аномальной жары уже погибли 20 человек. Несколько десятков тысяч оказались в больницах. В большинстве случаев жара бьет по людям пожилого возраста. Они не следят за тем, как долго находятся на улице, не включают кондиционеры дома, желая сэкономить.

В прошлом году из-за сильной жары в Японии погибли 44 человека, десятки тысяч были госпитализированы.

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #лето #жара #погода
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