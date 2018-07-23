Ведущий Fox News после интервью с Путиным поехал в отпуск в Россию

Ведущий американского телеканала Fox News Крис Уоллес взял интервью у российского лидера Владимира Путина после того, как в Хельсинки прошел саммит. Позже журналист решил съездить в отпуск в Россию.

По словам Уоллеса, он практически не колебался. «Почему бы и нет?» — цитирует 70-летнего телевизионщика The New York Times. Журналист побывал в Москве и Петербурге. По его словам, его даже узнавали на улицах после интервью с Путиным.

Уоллес рассказал, что у российской стороны было лишь одно условие при согласовании интервью. Телеканал должен был целиком показать разговор в эфире. Беседуя с журналистом, президент РФ ответил на некоторые щекотливые вопросы, в частности, о расширении НАТО, Крыме, якобы вмешательстве в выборы в США.

Это было второе интервью Уоллеса с Путиным. Ранее они встречались в 2005 году. На этот раз они беседовали в посольстве России в Хельсинки после саммита с американским лидером Дональдом Трампом. Интервью шло 35 минут. Его посмотрели 3,2 миллиона американцев.