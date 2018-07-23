Медведев раскритиковал чиновников СКФО за неэффективную работу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 11 июля провел совещание комиссии правительства. На заседании обсуждались вопросы топливно-энергетической области в Северо-Кавказском федеральном округе.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, Медведев раскритиковал политиков за неэффективную работу по социально-экономическую развитию региона. Местные чиновники, отметил премьер, недостаточно финансируют государственные программы.

Медведев надеется, что кадровые перестановки позволят решить проблемы на Северном Кавказе. Вопросами по СКФО теперь занимается вице-премьер Виталий Мутко. Министерство по региону возглавляет Сергей Чеботарев. Также в должность вступил полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

Карачаево-Черкесия и Чечня вступили в программу переселения россиян из-за рубежа, добавил Медведев.