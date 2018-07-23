Помпео сравнил правительство Ирана с мафией

Госсекретарь США Майк Помпео выступил в округе Вентура, штат Калифорния. Во время своей речи он сравнил руководство Ирана с мафиозной структурой и обвинил духовного лидера страны аятоллу Али Хаменеи в коррупции.

Помпео отметил, что уровень коррупции среди лидеров демонстрирует, что руководство Ирана больше похоже на мафию, чем на честное правительство.

По словам госсекретаря, у Хаменеи есть свой хедж-фонд, который не указан в бухгалтерском учете. На нем около 95 миллионов долларов.

«Этот фонд как бы ниспослан свыше, не облагается налогами и используется для финансирования КСИР (Корпус стражей исламской революции, входит в состав ВС страны)», — добавил Помпео.

Кроме Хаменеи Помпео привел еще несколько фамилий, кто, по его мнению, замешан в этой коррумпированной системе. В своем выступлении он раскритиковал руководство Ирана, обвиняя его в нарушении прав человека, преследованиях инакомаслящих, необоснованной конфискации собственности.

Через некоторое время речь госсекретаря прервали крики: «Администрация Трампа убивает наших детей!». Их заглушили через пару минут люди, скандировавшие: «США».