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8:33   23 Июля 2018
Россия

Сильные ливни ожидаются в Приморье из-за тайфуна «Ампил»

Сильные ливни ожидаются в Приморье из-за тайфуна «Ампил»

Примпогода сообщает, что тайфун «Ампил», который обрушился на побережье Китая, скоро перейдет в стадию циклона. В таком виде он принесет в Приморье мощные ливни. 

«Ампил» прошелся по побережью острова Чунмин вблизи Шанхая 22 июля утром. Порывы ветра в его эпицентре достигали ста километров в час. В связи с разбушевавшейся стихией власти Китая эвакуировали около 400 тысяч человек. Более 40 тысяч судов вернулись из моря, в том числе и рыболовецкие. Закрыли туристические и развлекательные объекты, парки и пляжи.

Сильные ливни ожидаются в Приморье из-за тайфуна «Ампил»

Из-за тайфуна оказались подтоплены некоторые районы, повалены деревья и повреждены ЛЭП.

По словам руководителя Примгидромета Бориса Кубая, тайфун будет двигаться строго на север. Он потеряет силу около побережья Желтого моря и станет обычным циклоном с тропическими паводками. Жителям Приморья стоит ждать сильных ливней 26-27 июля. Наиболее интенсивными они будут в северных и центральных районах края.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #приморье #общество #тайфун #погода #ампил
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