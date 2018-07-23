Сильные ливни ожидаются в Приморье из-за тайфуна «Ампил»

Примпогода сообщает, что тайфун «Ампил», который обрушился на побережье Китая, скоро перейдет в стадию циклона. В таком виде он принесет в Приморье мощные ливни.

«Ампил» прошелся по побережью острова Чунмин вблизи Шанхая 22 июля утром. Порывы ветра в его эпицентре достигали ста километров в час. В связи с разбушевавшейся стихией власти Китая эвакуировали около 400 тысяч человек. Более 40 тысяч судов вернулись из моря, в том числе и рыболовецкие. Закрыли туристические и развлекательные объекты, парки и пляжи.

Из-за тайфуна оказались подтоплены некоторые районы, повалены деревья и повреждены ЛЭП.

По словам руководителя Примгидромета Бориса Кубая, тайфун будет двигаться строго на север. Он потеряет силу около побережья Желтого моря и станет обычным циклоном с тропическими паводками. Жителям Приморья стоит ждать сильных ливней 26-27 июля. Наиболее интенсивными они будут в северных и центральных районах края.