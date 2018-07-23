Китай создаст подлодку с технологией искусственного интеллекта

Издание South China Morning Post пишет, что ученые из Китая разрабатывают беспилотную подводную лодку, которая будет оснащена технологией искусственного интеллекта. Благодаря этому она сможет выполнять различные сложные миссии.

Источник газеты подтвердил, что субмарина будет довольно большой, умной и при этом недорогой. Ее можно использовать в качестве подлодки-смертника для атаки на корабли неприятеля. Подобные судна будут нести вахту в Южно-Китайском море и в западной части Тихого океана.

На вооружение подлодки планируется поставить в начале 2020-ых годов. Они не будут заменять обычные субмарины, однако смогут вполне составить им конкуренцию.

Строительство проходит в рамках правительственной программы по наращиванию боеспособности армии посредством внедрения технологий искусственного интеллекта. Кроме того, идет работа над созданием системы поддержки для командиров подлодок на основе AI-технологий.

Разработчики уверяют, что оператор для управления подлодок не нужен. Они будут самостоятельно выходить в море, выполнять миссию и возвращаться на место базирования согласно выставленной программе. Связываться с центром управления необходимо для каких-то обновлений и регулировок.