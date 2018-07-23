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Минтруд: Россияне отдохнут 10 дней на новогодние праздники

Минтруд: Россияне отдохнут 10 дней на новогодние праздники

 СМИ: Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО

СМИ: Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче секретных данных стране НАТО
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

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Крупная группа «Белых касок» не добралась до границы Сирии

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 Анархисты облили красной краской здание МИД Греции

Анархисты облили красной краской здание МИД Греции
8:00   23 Июля 2018
Россия

Медиакомплекс «Полет» в парке «Зарядье» будет закрыт с 23 по 28 июля

Медиакомплекс «Полет» в парке «Зарядье» будет закрыт с 23 по 28 июля

Медиакомплекс «Полет» в московском «Зарядье» закроют до субботы из-за регламентных работ.

На официальном сайте парка приносят извинения перед посетителями за возможные неудобства.

Медиакомплекс находится в павильоне «Медиацентр». Зал оборудован полусферическим тринадцатиметровым экраном и динамической платформой с подвижными креслами. В медиакомплексе можно рассмотреть около 20 достопримечательностей столицы с необычных ракурсов. 

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Автор: Олег Королев
#москва #зарядье
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