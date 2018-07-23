Медиакомплекс «Полет» в парке «Зарядье» будет закрыт с 23 по 28 июля
Медиакомплекс «Полет» в московском «Зарядье» закроют до субботы из-за регламентных работ.
На официальном сайте парка приносят извинения перед посетителями за возможные неудобства.
Медиакомплекс находится в павильоне «Медиацентр». Зал оборудован полусферическим тринадцатиметровым экраном и динамической платформой с подвижными креслами. В медиакомплексе можно рассмотреть около 20 достопримечательностей столицы с необычных ракурсов.