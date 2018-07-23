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7:37   23 Июля 2018
Россия

Эксперты рассказали о росте продаж новых автомобилей премиум-класса в Москве

Эксперты рассказали о росте продаж новых автомобилей премиум-класса в Москве

Аналитическое агентство «Автостат» заявило о росте продаж среди новых автомобилей премиум-класса в столице.

Так, в январе-мае в Москве автомобилей иностранных марок Mercedes, BMW и Audi было куплено 19,5 тысяч.

В список также попали машины марок Lexus, Land Rover, Volvo, Porsche, Mini, Infiniti и Jaguar.

Показатель возрос почти на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

При этом отмечается, что Audi разошлась на рынке тиражом в две тысячи с лишним экземпляров и потеряла по сравнению с прошлым годом более 15 процентов

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Автор: Олег Королев
#москва #автомобили #москвасейчас
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