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7:18   23 Июля 2018
Россия

На смену дождям в Москве придет жара

На смену дождям в Москве придет жара

Температура воздуха 25 июля поднимется до тридцати градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, погода в столице необычна из-за 20-градусной жары ночью, характерной для Турции, а также «питерских» дней, когда температура составляет плюс 23-26 градусов и осадков, как в субтропиках.

Согласно прогнозу центра, в понедельник и вторник погода не изменится, тогда как в среду антициклон принесет в Москву 30-градусную жару.

Ожидается, что в столице повысится атмосферное давление и прекратятся дожди. Ближе к выходным столбики термометров будут показывать выше 30 градусов.

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Автор: Олег Королев
#москва #дождь #жара
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