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Трамп назвал выдумкой заявления о «российском вмешательстве»

Трамп назвал выдумкой заявления о «российском вмешательстве»

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6:46   23 Июля 2018
Весь мир

Трамп назвал выдумкой заявления о «российском вмешательстве»

Трамп назвал выдумкой заявления о «российском вмешательстве»

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз назвал выдумкой якобы имевшие место «российское влияние» на выборы в 2016 году.

Ранее глава государства неоднократно соглашался с выводами американской разведки по поводу «вмешательства России» в выборы президента США.

На своей странице в Twitter Трамп отметил, что исходя из обвинений, экс-президент США Барак Обама знал о «российском влиянии», но ничего не сделал.

По его словам, это связано с тем, что обвинения в адрес России являются «большой выдумкой», а также с тем, что Обама считал, что победил Хиллари Клинтон.

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Автор: Олег Королев
#трамп #помпео #российское вмешательство
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