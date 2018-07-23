Трамп назвал выдумкой заявления о «российском вмешательстве»

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз назвал выдумкой якобы имевшие место «российское влияние» на выборы в 2016 году.

Ранее глава государства неоднократно соглашался с выводами американской разведки по поводу «вмешательства России» в выборы президента США.

На своей странице в Twitter Трамп отметил, что исходя из обвинений, экс-президент США Барак Обама знал о «российском влиянии», но ничего не сделал.

По его словам, это связано с тем, что обвинения в адрес России являются «большой выдумкой», а также с тем, что Обама считал, что победил Хиллари Клинтон.