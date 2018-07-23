Помпео подтвердил намерение Вашингтона свести до нуля экспорт нефти из Ирана

Американский госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что Вашингтон намерен вынудить страны-импортеры иранской нефти от закупок сырья у республики.

В ходе выступления в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии Помпео заявил, что что в центре «кампании давления» - возобновление санкций против энергетического и банковского сектора Ирана.

По его словам, целью США является работа со странами-импортерами и снижение импорта до нуля до четвертого ноября.

Американский лидер Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе США из «ядерной сделки» в обмен на отмену санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных Евросоюзом и Америкой.