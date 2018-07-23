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6:24   23 Июля 2018
Россия

Помпео подтвердил намерение Вашингтона свести до нуля экспорт нефти из Ирана

Помпео подтвердил намерение Вашингтона свести до нуля экспорт нефти из Ирана

Американский госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что Вашингтон намерен вынудить страны-импортеры иранской нефти от закупок сырья у республики.

В ходе выступления в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии Помпео заявил, что что в центре «кампании давления» - возобновление санкций против энергетического и банковского сектора Ирана.

По его словам, целью США является работа со странами-импортерами и снижение импорта до нуля до четвертого ноября.

Американский лидер Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе США из «ядерной сделки»  в обмен на отмену санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных Евросоюзом и Америкой.

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Автор: Олег Королев
#иран #нефть #помпео
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