В крупном ДТП на Кубе пострадали около 40 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия на Кубе пострадали 30 человек, сообщает региональный портал Granma.

По предварительной информации, автобус столкнулся с «Камазом» на дороге в провинции Санкти-Спиритус. В момент ДТП грузовик стоял на месте, когда сзади в него врезался пассажирский транспорт.

Пострадавшие в результате аварии были доставлены в госпиталь.

В минувшую субботу массовая авария с участием десяти автомобилей произошла в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, в результате чего погибли четыре человека