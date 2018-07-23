В крупном ДТП на Кубе пострадали около 40 человек
В результате дорожно-транспортного происшествия на Кубе пострадали 30 человек, сообщает региональный портал Granma.
По предварительной информации, автобус столкнулся с «Камазом» на дороге в провинции Санкти-Спиритус. В момент ДТП грузовик стоял на месте, когда сзади в него врезался пассажирский транспорт.
Пострадавшие в результате аварии были доставлены в госпиталь.
В минувшую субботу массовая авария с участием десяти автомобилей произошла в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, в результате чего погибли четыре человека