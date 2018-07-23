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5:44   23 Июля 2018
Весь мир

Более ста тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту после ее освобождения

Более ста тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту после ее освобождения

Более ста тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту, сообщил представитель Российского центра приема, распределения и размещения беженцев.

После освобождения предместья Дамаска от боевиков в Гуту вернулись более сотни тысяч беженцев, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома.

Один из тех, кто успел возвратиться - местный житель Мухаммед, который прибыл в Восточную Гуту из Турции. По его словам, он добрался до турецкой земли через Ливан. Он рассказал РИА «Новости» о том, что рад тому, что мир возвращается на его родину.

Войска САР вернули а установили полный контроль над Восточной Гутой в апреле.

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Автор: Олег Королев
#сирия #восточная гута
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