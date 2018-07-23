Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось до 19,3 миллионов человек в минувшем году, сообщили в Росстате.

Данный показатель в 2016 году составил 19,5 миллиона человек

Газета «Известия» со ссылкой на отчет сообщает, что число живущих за чертой снизилась за пять лет впервые. О положительной тенденции также сообщает Минтруд.

В докладе ведомства говорится, что в минувшем году в регионах развивалась государственная соцпомощь на основании социального контракта. Данная программа направлена на стимулирование малообеспеченных граждан к активным действиям.