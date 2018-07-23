Мы в соц.сетях:
Эксперты рассказали о росте продаж новых автомобилей премиум-класса в Москве

Эксперты рассказали о росте продаж новых автомобилей премиум-класса в Москве

 На смену дождям в Москве придет жара

На смену дождям в Москве придет жара
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко
Трамп назвал выдумкой заявления о «российском вмешательстве»

Трамп назвал выдумкой заявления о «российском вмешательстве»

 В крупном ДТП на Кубе пострадали около 40 человек

В крупном ДТП на Кубе пострадали около 40 человек
Эксперты рассказали о росте продаж новых автомобилей премиум-класса в Москве

Эксперты рассказали о росте продаж новых автомобилей премиум-класса в Москве

 На смену дождям в Москве придет жара

На смену дождям в Москве придет жара
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко
Трамп назвал выдумкой заявления о «российском вмешательстве»

Трамп назвал выдумкой заявления о «российском вмешательстве»

 В крупном ДТП на Кубе пострадали около 40 человек

В крупном ДТП на Кубе пострадали около 40 человек
5:06   23 Июля 2018
Россия

Полиция опровергла заявления СМИ о заложниках в одной из квартир Москвы

Полиция опровергла заявления СМИ о заложниках в одной из квартир Москвы

Сведения информационных агенств о незаконном удержании в квартире в Москве не соответствуют действительности, сообщает столичный главк МВД.

Подчеркивается, что опубликованные в ряде СМИ сведения о том, что в квартире на улице Симоновский вал незаконно удерживаются люди, не соответствует действительности.

Согласно сведениям полицейских, в ночь на понедельник в квартиру, которая арендована тремя уроженками страны ближнего зарубежья, пришли двое мужчин, с которыми были два тих несовершеннолетних сына.

Злоумышленники стали требовать деньги у женщин, которые якобы был должен знакомый, который проживал в квартире. Во время конфликта женщины успели выбежать из квартиры, тогда как мужчины с детьми закрылись в помещении.

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников. По факту инцидента проводится проверка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#москва #квартира #захват заложников
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...