Полиция опровергла заявления СМИ о заложниках в одной из квартир Москвы

Сведения информационных агенств о незаконном удержании в квартире в Москве не соответствуют действительности, сообщает столичный главк МВД.

Подчеркивается, что опубликованные в ряде СМИ сведения о том, что в квартире на улице Симоновский вал незаконно удерживаются люди, не соответствует действительности.

Согласно сведениям полицейских, в ночь на понедельник в квартиру, которая арендована тремя уроженками страны ближнего зарубежья, пришли двое мужчин, с которыми были два тих несовершеннолетних сына.

Злоумышленники стали требовать деньги у женщин, которые якобы был должен знакомый, который проживал в квартире. Во время конфликта женщины успели выбежать из квартиры, тогда как мужчины с детьми закрылись в помещении.

Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников. По факту инцидента проводится проверка.