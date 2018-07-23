В США мужчина устроил стрельбу в мормонской церкви

При стрельбе в мормонской церкви в американском штате Невада погиб один человек, сообщает Fox News со ссылкой на данные полиции.

Злоумышленник устроил стрельбу во время церковной службы. После того, как он сделал несколько выстрелов, он вышел из здания и направился домой.

Также сообщается об одном пострадавшем.

Позже мужчина сам сдался полицейским. Мотивы его поступка на данный момент неизвестны.

В ноябре минувшего года уволенный из ВВС США мужчина устроил стрельбу в баптистской церкви в штате Техас. В результате погибли 26 человек и пострадали 20.

В середине июля в американском Канзас-Сити злоумышленник ранил трех сотрудников полиции во время перестрелки.