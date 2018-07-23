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4:24   23 Июля 2018
Весь мир

Австрийский журналист: Россия преподала США урок в разработке новейшего оружия

Австрийский журналист: Россия преподала США урок в разработке новейшего оружия

Американские военные обеспокоены тем, что им нечего противопоставить российским новейшим разработкам в сфере оружия. Об этом пишет Марко Майер в статье для австрийского издания Contra Magazin.

Минобороны РФ на минувшей неделе впервые опубликовало ряд видеороликов с новейшими разработками в сфере вооружений, о которых рассказывал во время мартовского послания Федеральному собранию президент Владимир Путин.

В частности, была показана ядерная крылатая ракета «Буревестник», обладающая почти неограниченной деятельностью, непредсказуемой траекторией полета и неуязвимостью для систем ПРО и ПВО.

Издание отмечает, что глава Северного командования ВС США Лори Робинсон обратилась к профильному комитету сената конгресса, обратив внимание на то, что Россия сделала приоритетной разработку новейших крылатых ракет, способных поразить цели в Северной Америке.

Автор статьи отмечает, что ракеты опасны для США, поскольку с больших дистанций радиолокационным системам будет трудно обнаружить их запуск.

Майер подчеркивает, что Россия таким образом показывает США, что способна создавать конкурентоспособную и даже более совершенную военную технику без чрезмерно раздутых военных бюджетов. По его мнению, увеличение оборонных расходов до двух процентов от ВВП в странах НАТО не поможет, если деньги будут идти на устаревшие боевые системы.

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Автор: Олег Королев
#россия #сша #новейшее вооружение
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