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4:03   23 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Макрон заявил, что следует советам из книги Трампа

СМИ: Макрон заявил, что следует советам из книги Трампа

Французский президент Эммануэль Макрон на полях саммита НАТО в Брюсселе заявил, что читал книгу американского лидера Дональда Трампа «Искусство сделки».

Телеканал Axios со ссылкой на источники сообщает, что во время беседы Трамп потребовал от Макрона склонить страны ЕС к переговорам с Вашингтоном по вопросам торговли.

Французский президент подчеркнул, что не поддерживает переговоры под угрозами.

Макрон заявил, что читал произведение Трампа и знает, что сначала нужно нанести врагу ответный удар, чтобы иметь рычаги на переговорах.

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Автор: Олег Королев
#франция #трамп #макрон
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