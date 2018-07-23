СМИ: Макрон заявил, что следует советам из книги Трампа

Французский президент Эммануэль Макрон на полях саммита НАТО в Брюсселе заявил, что читал книгу американского лидера Дональда Трампа «Искусство сделки».

Телеканал Axios со ссылкой на источники сообщает, что во время беседы Трамп потребовал от Макрона склонить страны ЕС к переговорам с Вашингтоном по вопросам торговли.

Французский президент подчеркнул, что не поддерживает переговоры под угрозами.

Макрон заявил, что читал произведение Трампа и знает, что сначала нужно нанести врагу ответный удар, чтобы иметь рычаги на переговорах.