Аргентинский министр рассказал о важности G20

Аргентинский министр Николас Духовне заявил, что роль G20 особенно важна в момент крупных торговых конфликтов.

На пресс-конференции по окончании встречи министров финансов и глав центральных банков G20 в Буэнос-Айресе он сообщил, что во всех странах сообщества понимают необходимость продолжать гармоничную работу.

Духовне отметил, что G20 является форумом, в котором преобладают продуктивные обсуждения. Он подчеркнул, что продолжается поддержка торговли как источника для процветания, а для решения разногласий есть двусторонние переговоры через ВТО.

Глава ЦБ Аргентины Луис Капуто заявил, что во время заседания шла речь о будущем криптовалют. По его словам, в ходе обсуждения стороны сошлись во мнении, что они не представляют глобального риска, однако за ними нужен контроль.