Мы в соц.сетях:
В Новгородской области из-за африканской чумы свиней введен режим ЧС

В Новгородской области из-за африканской чумы свиней введен режим ЧС

 При опрокидывании лодки на озере в Карелии утонули два человека

При опрокидывании лодки на озере в Карелии утонули два человека
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко
СМИ: Макрон заявил, что следует советам из книги Трампа

СМИ: Макрон заявил, что следует советам из книги Трампа

 Аргентинский министр рассказал о важности G20

Аргентинский министр рассказал о важности G20
В Новгородской области из-за африканской чумы свиней введен режим ЧС

В Новгородской области из-за африканской чумы свиней введен режим ЧС

 При опрокидывании лодки на озере в Карелии утонули два человека

При опрокидывании лодки на озере в Карелии утонули два человека
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко
СМИ: Макрон заявил, что следует советам из книги Трампа

СМИ: Макрон заявил, что следует советам из книги Трампа

 Аргентинский министр рассказал о важности G20

Аргентинский министр рассказал о важности G20
3:25   23 Июля 2018
Россия

В Новгородской области из-за африканской чумы свиней введен режим ЧС

В Новгородской области из-за африканской чумы свиней введен режим ЧС

Глава Новгородской области Андрей Никитин подписал указ о введении карантина из-за африканской чумы свиней в четырех районах региона.

Указ губернатора распространяется на Шимский, Старорусский, Солецкий и Волотовский районы. Ограничительные мероприятия вводятся до 21 августа.

Для территорий, где был зафиксирован очаг заболевания, был предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается убой животных, вывоз живых свиней, а также продукции и сырья, все виды охоты, продажа и закупка животных, заготовка корма.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#карантин #африканская чума свиней #новгородская область
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...