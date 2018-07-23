В Новгородской области из-за африканской чумы свиней введен режим ЧС

Глава Новгородской области Андрей Никитин подписал указ о введении карантина из-за африканской чумы свиней в четырех районах региона.

Указ губернатора распространяется на Шимский, Старорусский, Солецкий и Волотовский районы. Ограничительные мероприятия вводятся до 21 августа.

Для территорий, где был зафиксирован очаг заболевания, был предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается убой животных, вывоз живых свиней, а также продукции и сырья, все виды охоты, продажа и закупка животных, заготовка корма.