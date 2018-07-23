Помпео: Курды должны участвовать в урегулировании в Сирии

Гражданский конфликт в Сирии должен быть урегулирован при участии жителей северо-восточных районов страны, в освобождении которых участвовали прокурдские «Сирийские демократические силы». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, американская сторона будет работать с партнерами и ООН для достижения урегулирования, которое включает в себя полное представительство всех сирийцев.

Заявление Помпео сделано в связи с освобождением СДС от террористов населенного пункта Дашиша и прилегающих районов общей площадью 1,2 тысячи квадратных километров.

Госсекретарь отметил, что освобождение Ирака и потери «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) является крупным достижением.