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 При опрокидывании лодки на озере в Карелии утонули два человека

При опрокидывании лодки на озере в Карелии утонули два человека
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3:11   23 Июля 2018
Весь мир

Помпео: Курды должны участвовать в урегулировании в Сирии

Помпео: Курды должны участвовать в урегулировании в Сирии

Гражданский конфликт в Сирии должен быть урегулирован при участии жителей северо-восточных районов страны, в освобождении которых участвовали прокурдские «Сирийские демократические силы». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, американская сторона будет работать с партнерами и ООН  для достижения урегулирования, которое включает в себя полное представительство всех сирийцев.

Заявление Помпео сделано в связи с освобождением СДС от террористов населенного пункта Дашиша и прилегающих районов общей площадью 1,2 тысячи квадратных километров.

Госсекретарь отметил, что освобождение Ирака и потери «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) является крупным достижением.

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Автор: Олег Королев
#сирия #курды #сдс #помпео
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