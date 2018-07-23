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 При опрокидывании лодки на озере в Карелии утонули два человека

При опрокидывании лодки на озере в Карелии утонули два человека
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2:47   23 Июля 2018
Весь мир

Следователи назвали возможную причину опрокидывания лодки под Астраханью

Следователи назвали возможную причину опрокидывания лодки под Астраханью

Подозреваемый в гибели детей, утонувших из-за перевернувшейся лодки в Астраханской области, мог быть в состоянии наркотического опьянения, сообщает региональное управление СКР.

В воскресенье вечером 27-летний мужчина взял у знакомого лодку типа «Южанка» для того, чтобы переправить девятерых детей на противоположный берег реки Бузан в районе села Калинино.

Следователи отмечают, что во время переправы мужчина совершил резкий маневр, из-за чего лодка перевернулась. Шестеро детей спаслись, еще трое (14, 10 и 8 лет) утонули.

Подозреваемый задержан. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Автор: Олег Королев
#лодка #скр #астрахань #гибель деетй
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