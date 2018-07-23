СМИ: Свидетелям по «делу Скрипалей» показали фото подозреваемого

Следователи по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери показали ключевым свидетелям фотографию возможного подозреваемого.

По информации Daily Mail, полиция использовала технологию распознавания лиц для идентификации попавших в кадр камер наружного наблюдения двух убийц. Издание утверждает, что убийц якобы направили на британскую территорию для отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

Один из жителей города, знакомый с одной из жертв, рассказал, что следователи показали ему фотографию человека и спросили, видел и он кого-нибудь похожего в городе.

В Скотланд-Ярде не прокомментировали данную информацию.