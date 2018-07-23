Минфин США подтверждает, что Трамп посетит аргентинский саммит G20

Глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп посетит саммит «Большой двадцатки» в Аргентине.

Мнучин на пресс-конференции в аргентинской столице по итогам заседания министров финансов стран G20 заявил, что Трамп поедет на встречу, которая состоится 30 ноября – 1 декабря.

Также министр заявил, что был бы раз вернуться на саммит вместе с ним. Он отметил, что Трамп ждет продуктивных дискуссий с лидерами государств и правительств,

Ранее о возможной встречи с Трампом на саммите G20 заявлял российский лидер Владимир Путин.