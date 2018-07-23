Мы в соц.сетях:
В Новгородской области из-за африканской чумы свиней введен режим ЧС

В Новгородской области из-за африканской чумы свиней введен режим ЧС

 При опрокидывании лодки на озере в Карелии утонули два человека

При опрокидывании лодки на озере в Карелии утонули два человека
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко
СМИ: Макрон заявил, что следует советам из книги Трампа

СМИ: Макрон заявил, что следует советам из книги Трампа

 Аргентинский министр рассказал о важности G20

Аргентинский министр рассказал о важности G20
В Новгородской области из-за африканской чумы свиней введен режим ЧС

В Новгородской области из-за африканской чумы свиней введен режим ЧС

 При опрокидывании лодки на озере в Карелии утонули два человека

При опрокидывании лодки на озере в Карелии утонули два человека
Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

Штурмовики Су-25 напугали жителей Мариуполя низким полетом над домами — видео

 Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко

Флаг Украины поднимут во всех городах Донбасса, уверен Порошенко
СМИ: Макрон заявил, что следует советам из книги Трампа

СМИ: Макрон заявил, что следует советам из книги Трампа

 Аргентинский министр рассказал о важности G20

Аргентинский министр рассказал о важности G20
2:18   23 Июля 2018
Весь мир

Минфин США подтверждает, что Трамп посетит аргентинский саммит G20

Минфин США подтверждает, что Трамп посетит аргентинский саммит G20

Глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп посетит саммит «Большой двадцатки» в Аргентине.

Мнучин на пресс-конференции в аргентинской столице по итогам заседания министров финансов стран G20 заявил, что Трамп поедет на встречу, которая состоится 30 ноября – 1 декабря.

Также министр заявил, что был бы раз вернуться на саммит вместе с ним. Он отметил, что Трамп ждет продуктивных  дискуссий с лидерами государств и правительств,

Ранее о возможной встречи с Трампом на саммите G20 заявлял российский лидер Владимир Путин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#g20 #трамп #аргентина
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...