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 При опрокидывании лодки на озере в Карелии утонули два человека

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1:44   23 Июля 2018
Весь мир

Американское киберкомандование создало группу по противодействию РФ

Американское киберкомандование создало группу по противодействию РФ

В Киберкомандовании США создана спецгруппа по противодействию действиям России в киберпространстве, заявил глава АНБ, генерал Пол Накасоне.

Во время выступления на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо) он сообщил, что создал небольшую «российскую группу». По его словам, данная мера соответствует тому, чем американская разведка занималась в 2016-2017 годах.

Накасоне заявил, что Россия имеет большие возможности в киберпространстве, которым американской стороне необходимо противостоять. Он отметил, что если в случае кибератаки Вашингтон сможет противостоять Москве.

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Автор: Олег Королев
#россия #анб #киберкомандование сша
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