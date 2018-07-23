Американское киберкомандование создало группу по противодействию РФ

В Киберкомандовании США создана спецгруппа по противодействию действиям России в киберпространстве, заявил глава АНБ, генерал Пол Накасоне.

Во время выступления на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо) он сообщил, что создал небольшую «российскую группу». По его словам, данная мера соответствует тому, чем американская разведка занималась в 2016-2017 годах.

Накасоне заявил, что Россия имеет большие возможности в киберпространстве, которым американской стороне необходимо противостоять. Он отметил, что если в случае кибератаки Вашингтон сможет противостоять Москве.