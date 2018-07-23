США поддерживают эвакуацию «Белых касок» из Сирии
Вашингтон поприветствовал эвакуацию сотрудников «Белых касок» из Сирии, сообщает Госдепартамент США.
Накануне в МИД Израиля сообщили, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» и членов их семей по просьбе США, Канады и европейских стран.
В сообщении Госдепа отмечается, что США приветствуют безопасную эвакуацию из юго-западной части Сирии более 400 членов организации.
Отмечается, что роль в проведении операции сыграли ООН, Израиль, Иордания, а также Великобритания, Канада и Германия.
Во внешнеполитическом ведомстве США призывали Дамаск защитить сирийских граждан и «Белые каски» в районах, ранее входивших в юго-западную зону деэскалации, а также на всей территории страны.