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1:26   23 Июля 2018
Весь мир

США поддерживают эвакуацию «Белых касок» из Сирии

США поддерживают эвакуацию «Белых касок» из Сирии

Вашингтон поприветствовал эвакуацию сотрудников «Белых касок» из Сирии, сообщает Госдепартамент США.

Накануне в МИД Израиля сообщили, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов «Белых касок» и членов их семей по просьбе США, Канады и европейских стран.

В сообщении Госдепа отмечается, что США приветствуют безопасную эвакуацию из юго-западной части Сирии более 400 членов организации.

Отмечается, что роль в проведении операции сыграли ООН, Израиль, Иордания, а также Великобритания, Канада и Германия.

Во внешнеполитическом ведомстве США призывали Дамаск защитить сирийских граждан и «Белые каски» в районах, ранее входивших в юго-западную зону деэскалации, а также на всей территории страны.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #белые каски
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